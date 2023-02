WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Brugge

Jongeren geven mening over speelplei­nen of verplaat­sin­gen via een online game in de klas: “Uniek in Vlaanderen”

‘Bruggebaas’ is een nieuw project waarbij de stad Brugge kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en zesde middelbaar bevraagt via een game. En dat is uniek in Vlaanderen.