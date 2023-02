WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Brugge

De 7 favoriete eetadres­sen van Ingeborg: “In drukke periodes haal ik hier soms 3 keer per week af”

“Ik ga het liefst ’s morgens en ’s middags op restaurant”, zegt zangeres en presentatrice Ingeborg (56). “Omdat ik een ochtendmens ben, maar ook omdat het niet heilzaam is om ’s avonds nog een zware maaltijd te eten. Niet dat ik nóóit later dan 19 uur eet. Want een ander credo is dat je van alle ‘gif’ een beetje moet binnenhebben, om er ook tegen te kunnen.”