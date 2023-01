WEERBERICHT. Kans op zware neerslag en bewolking in Brugge vanochtend

Brugge Onderne­mers­or­ga­ni­sa­tie Voka maakt zich zorgen om geplande bedrijven­ter­rei­nen in Brugse regio: “We hebben 140 hectare nodig, maar wanneer is daar duidelijk­heid over?”

Heel veel startende ondernemers in 2022, bedrijven die een hogere omzet kunnen voorleggen en stijgende arbeidskrapte in de Brugse regio. Tot daar het goede nieuws, vinden ze bij ondernemersorganisatie Voka. Want de toekomst kleurt minder rooskleurig: er is een enorm gebrek aan bedrijventerreinen in Brugge, menen ze. “We hebben 140 hectare nodig, maar geen enkele aangeduide zone biedt vandaag zekerheid”, zegt Dieter Coussée.

10 januari