WEERBERICHT. In Brugge heldere ochtend

Maak kennis met een ‘Zweeds perron' in de Vaart­straat: proefop­stel­ling voor nieuw type bushalte is een primeur voor Brugge

De stad Brugge test in de Vaartstraat, net voorbij de Handboogstraat, via markeringen op het wegdek een nieuw type bushalte uit. Dit zogeheten ‘Zweeds perron’ is een primeur voor Brugge.