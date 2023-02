WEERBERICHT. In Brugge heldere ochtend

Brugge “Dat ik een aap ben? Laat ze maar zeggen”: Toon (67) blijft zich verzetten tegen nieuw stadion Club Brugge, met of zonder haatberich­ten

“Mensen mailen me dat ik een aap ben, of een onnozelaar. Ze doen maar, hé. Maar de dag dat ze me fysiek bedreigen, stap ik meteen naar de politie.” Toon Van Moerbeke (67) is één van de buurtbewoners die zich verzet tegen de komst van het nieuwe stadion van Club Brugge. Het resultaat? Haatberichten en andere bagger. Zelfs zijn verzekeringskantoor wordt online overspoeld met negatieve reviews. “Wat maakt het uit. Ik ben al twee jaar met pensioen ...”. De politie laat alvast de wijk waar hij woont extra in de gaten houden. Het verhaal van Toon, waarom hij bezwaar indiende én hoe Club Brugge hem alsnog kan overtuigen.

