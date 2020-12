Wéér zijn studenten van Europacollege betrapt op lockdownfeestje, maar sluiting “niet aan de orde”

BruggeZeven studenten van het Europacollege in Brugge zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrapt op een lockdownfeestje. Het college kwam afgelopen jaar al meermaals in opspraak door dergelijke feiten en wordt intussen het feestpaleis van Brugge genoemd. De nodige processen-verbaal zijn opgesteld. Meer kan er volgens burgemeester Dirk De fauw niet gedaan worden. “Een sluiting is niet aan de orde”, meent hij.

Opnieuw werd er dus ook bij het Europacollege aangeklopt. Zaterdagavond werden zeven studenten in een residentie in de Rode Nonnenstraat op heterdaad betrapt. Mogelijk waren er nog meer studenten aanwezig op het feestje, maar die werden niet aangetroffen. De studenten droegen geen mondmasker en de afstandsregels werden niet nageleefd. Er stonden verschillende flessen drank in de ruimte. “De nodige processen-verbaal zijn opgesteld, ook tegen het Europacollege", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Zij zijn volgens ons mee verantwoordelijk.”

Het is al lang niet meer de eerste keer dat studenten van het Europacollege betrapt worden tijdens lockdownfeestjes. Ook vorig weekend was dat al het geval. Toen werden twee feestjes stilgelegd. In juni dit jaar kwamen studenten van het Europacollege al in opspraak toen ze met meer dan honderd aanwezigen een feestje gaven, de politie fel uitdaagden en beledigden toen die ter plaatse kwam. Ook enkele weken geleden moest de politie al optreden in een van de residenties voor samenscholingen. En in september moesten 350 studenten nog in quarantaine na een hele reeks coronabesmettingen.

Oeverloze discussies

Korpschef Dirk Van Nuffel is niet opgezet met de aanhoudende problemen met studenten van het prestigieuze college. “Duidelijke communicatie bij de studenten, die naar eigen zeggen alleen maar in hun eigen bubbel feestjes houden, dringt zich op”, herhaalt hij zijn woorden van vorig weekend. “Als onze mensen bij de feestende studenten aankloppen, leidt dit dus altijd tot oeverloze discussies en zetten sommigen het op een lopen. Het is overduidelijk dat ze net wel uit hun bubbels breken. Dat moet nu echt stoppen.”

Betreurenswaardig

Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) kan er voorlopig niets meer gedaan worden. De betrapte studenten kregen een boete van 250 euro. “Dit is betreurenswaardig gedrag”, zegt De fauw. “Het gebeurt nu ook in een andere residentie, terwijl de studenten door hun rector al meermaals zijn gewezen op hun plichten. Het Europacollege sluiten kan ik niet en is ook niet aan de orde.”