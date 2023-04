WEER. Temperatuur gaat omhoog in Brugge

Vijf dagen oud record meteen gesneuveld: grootste container­schip ooit in België meert aan in Zeebrugge

De MSC Tessa, die vorige week in Doel lag, was tot nu toe het grootste containerschip ooit in België. Amper vijf dagen later is dat record alweer van de tabellen geveegd in Zeebrugge. Daar kwam vandaag de OOCL Spain aan. Dat blijkt uit data van de maritieme trackingwebsite Vesselfinder.