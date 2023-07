WEER. Stralend zonnig weer in Brugge vandaag

NET OPEN. Ilse (46) en Jean-Philippe (42) openen Italiaans restaurant Tutti: “We willen in de Gault&Millau geraken”

Liefhebbers van de Italiaanse keuken kunnen sinds kort terecht in restaurant Tutti in Jabbeke. Ilse Van Daele (46) en haar vriend Jean-Philippe Furnémont (42), gekend van Le Kok Sur Mer in Vlissegem, mikken op een gastronomische, maar toegankelijke keuken. “We willen onze klanten iets anders aanbieden dan de standaardpasta’s en pizza’s”, vertellen ze. En de ambities van het koppel zijn torenhoog, zo blijkt uit hun toekomstplannen.