WEER. Kans op helder weer in Brugge vanochtend

Jonge tieners stichten brand in bekende feestzaal La Brugeoise: “Ze ontkenden, maar zagen zelf zwart van de rook”

Twee tieners hebben brand gesticht in de bekende eventzaal La Brugeoise in Brugge. De schade binnen is aanzienlijk. “Vooral door roet en bluswater”, zegt event manager Tom Roels. “Maar de geplande evenementen komen niet in het gedrang. Daar gaan we met z’n allen voor zorgen.” De politie kon het jonge duo oppakken. Al maakten zij het de agenten nu ook niet zó moeilijk.