WEER. In Brugge bewolking vanochtend

Ja, Brugge is een veilige stad. “Maar natuurlijk zijn er aandachts­pun­ten”

Er worden minder inbraken en fietsdiefstallen gepleegd en amper 5 procent van de Bruggelingen geeft aan vaak of altijd met een onveiligheidsgevoel rond te lopen. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van het voorbije jaar in Brugge. “We kunnen zeker stellen dat we in een veilige stad leven”, stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Al zijn er wel blijvende aandachtspunten. Zo blijft het aantal vaststellingen rond drugsbezit stijgen, net zoals de ICT-criminaliteit. Maar nóg meer blauw op straat? Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.