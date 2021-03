Wéér groep studenten van Europacollege in Brugge betrapt tijdens lockdownfeestje

Brugge Wat mag er nog bij het restafval en hoeveel kost de nieuwe pmd-zak? Dit verandert er vanaf 1 april in Brugge en omgeving

18 maart De restafvalzak wordt kleiner en er mag dubbel zoveel plastic in de pmd-zak. Het zijn twee nieuwigheden uit het afvalplan dat op 1 april in Brugge en andere gemeenten van IVBO in voege treedt. Vanaf 2022 verandert er nog veel meer. “Wie goed sorteert, zal tot 40 procent kunnen besparen op de eindfactuur", maakt IVBO-voorzitter Minou Esquenet zich sterk.