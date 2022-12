Wéér brug defect in Brugge: Boudewijnbrug gaat voorlopig niet meer naar beneden

De brug was open voor scheepsverkeer, maar kan niet terug naar beneden. Bij de politie hadden ze omstreeks 16 uur nog geen zicht op hoe snel het euvel zal verholpen worden. Opvallend is wel dat het niet de eerste keer is dat er problemen opduiken met de Boudewijnbrug de voorbije maanden. En dat is een probleem, aangezien ook de Krakelebrug voor onbepaalde tijd defect is na een eerdere aanvaring. Het verkeer werd daardoor omgeleid via de Boudewijnbrug.