WEER. Bewolkt weer in Brugge vanochtend

“Help ons. We zitten al twee dagen met kindje vast tussen lading Red Bull”: audiotape toont tragische gevolgen mensensmok­kel

Zeven Roemeense vrachtwagenchauffeurs kennen vandaag hun straf voor verschillende feiten van mensensmokkel in Zeebrugge. Tijdens de behandeling van de zaak liet het openbaar ministerie letterlijk horen welke ellende smokkelaars veroorzaken. Zoals een minutenlange noodoproep van een Koerdisch gezin, met een kindje van amper 4 jaar: “Het is een blauwe container, meer weten we niet. Maar we geraken er niet uit.” Vier beklaagden zijn zowaar opgelucht dat de feiten aan het licht kwamen, drie anderen vragen de vrijspraak.