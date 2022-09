WEEKENDTIPS. Van een stijlvolle beurs tot fietsen en wandelen over de Brugse ring én een politiepak aantrekken

Brugge Onze journalist die hielp na overstro­min­gen in Wallonië trekt donderdag naar de koning met een duidelijke boodschap: “De camera’s zijn dan wel verdwenen, de ellende is dat niet”

Hij kon niet bij de pakken blijven zitten in de zomer van 2021 toen hij de vreselijke beelden zag op televisie, dus trok Bruggeling Filip Vanden Berghe naar de overstroomde Vesdervallei. Met etenswaren, met keukengerei, met matrassen en kussens, met schoolgerief... Vandaag staat de teller op 88 volledige dagen en meer dan 50 ton voeding. Dit voorjaar werd hij voor de lezer van HLN(.be) ook de journalist FVDB. In Wallonië haalde hij de voorpagina’s als ‘Filip de Bruges’. Dat levert hem nu ook erkenning op van die andere Filip, uit Laken. Maar onze journalist trekt met een kritische blik naar de hoofdstad. En met een brief. De boodschap van ‘onze’ Filip aan onze vorst.

14 september