WEEKENDTIPS. Een muziekfestival, een airshow of brocantemarkt: onze selectie voor het eerste weekend van de zomervakantie in Brugge en aan de kust

Ruddervoorde Ongevallen in beide richtingen op de E403 in Ruddervoor­de

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E403 van Brugge naar Kortrijk, ter hoogte van Ruddervoorde. Daar is één rijstrook versperd, maar het verkeer kan er maar moeilijk voorbij. Er staat een file vanaf het knooppunt met de E40. Ook richting Brugge gebeurde trouwens een ongeval. Daar is de linkerrijstrook versperd.

27 juni