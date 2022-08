WECANDANCE werkt samen met Antwerps bedrijf voor verdeling oordopjes

“We willen vooral gehoorbescherming normaliseren, ook tijdens het feesten”, zegt Loop-medeoprichter Dimitri O. “Dat dit broodnodig is tonen de cijfers aan: bijna één derde van de Vlaamse jongeren geeft aan dat ze gehoorbescherming ’nutteloos’ vinden. 73 procent draagt nooit gehoorbescherming tijdens het uitgaan.” DJ Jolien Roets, die draait op WECANDANCE, beaamt dit: “Het heeft lang geduurd, misschien wel té lang, voor ikzelf de stap heb gezet naar goede gehoorbescherming, maar nu kan ik me niet meer voorstellen dat ik zonder oordoppen naar een concert of feestje zou gaan. Ik heb mijn oren nodig voor mijn job, het liefst nog heel lang, en dus is het superbelangrijk dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Mijn oordoppen zitten standaard in mijn handtas.”