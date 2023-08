WECANDANCE verwacht 13.000 bezoekers op tweede dag: “We evalueren de situatie uur per uur”

Dit weekend zijn de weergoden de buitenevenementen en festivals in ons land niet gunstig gezind. Maar dat er vandaag opnieuw stevig gedanst zal worden in Zeebrugge, dat staat vast als een paal boven water. “We zijn met de productie al vrij vroeg gestart om alles terug op punt te zetten op het terrein en te kijken of er schade was. Zo hebben we een aantal zaken nog extra goed vastgezet. We voorzien geen bijkomende maatregelen want de zanddijk houdt nog steeds stand. We hebben de nacht afgewacht om te zien wat de impact zou zijn maar het valt heel goed mee”, verklaart perswoordvoerster Yasmine Zahnoun.