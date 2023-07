WECANDANCE houdt andersvalidendag én buurtbarbecue

NET OPEN. In dit Brugs kattenho­tel leiden dieren écht een luxeleven: “In hun suites kunnen de dieren zich helemaal uitleven”

En of Pascalé Blondeel-Gostiau (53) dol is op katten. De Brugse heeft een zwak voor de dieren en opende daarom een kattenhotel. Daarvoor verbouwde ze een deel van haar eigen woning, want zo redeneert Pascale, ook katten hebben recht op een gezellig onderkomen tijdens hun vakantie. En daar horen aparte suites bij. “Baasjes mogen er zeker van zijn dat ik goed voor hun poes zorg. Inclusief dagelijkse foto’s via Whatsapp."