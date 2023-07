WECANDANCE houdt andersvalidendag én buurtbarbecue: “Het strand is van iedereen”

Dieven proberen zelfscank­as­sa in Carrefour te passeren met kar van bijna 1.800 euro: 18 maanden cel gevraagd

Twee Waalse winkeldieven riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 18 maanden. Ze probeerden samen met een kompaan een kar met bijna 1.800 euro aan producten te stelen in de Carrefour in het B-Park in Brugge.