Wat te doen aan de kust en in Brugge dit weekend: van vliegeren op het strand tot een ontmoeting met een zeemeermin

“Koopt iemand veel bootjes en reddings­ves­ten? Dat kan een mensensmok­ke­laar zijn”: politie vraagt burgers om extra alert te zijn

‘Ga mee de strijd aan tegen mensensmokkel’. Dat is de boodschap van de federale politie in een nieuwe campagne die donderdag werd gelanceerd in Zeebrugge. Met de extra alertheid van de burger hoopt de politie in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen. “We weten dat de meeste bootjes vertrekken uit Noord-Frankrijk, maar ook ons land is betrokken”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).