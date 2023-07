Wat te doen aan de kust deze week? Van Oostende Koerse tot een bezoek aan Basis Koksijde

De zomervakantie is begonnen, en dat staat voor velen gelijk aan leuke zomerdagen doorbrengen aan onze Belgische kust. Heb je nog geen plannen deze week en zin om daar verandering in te brengen? Onze redactie zet je op weg met zeven leuke tips aan de kust. Op het programma vind je voor elk wat wils.

1. Parkies

Volledig scherm Archiefbeeld van Parkies in Blankenberge. © Filip Vanden Berghe

In een muzikale bui? De concertreeks Parkies strijkt van 3 tot 6 juli neer aan zee met telkens optredens van Karen Damen en Top Guns. Op 3 juli vanaf 19 uur is cc Scharpoord het decor in Knokke-Heist. Op 4 en 5 juli gaat het naar De Haan en Blankenberge. In De Haan moet je vanaf 19 uur in de Potinère zijn in de Leopoldlaan. Vanaf 19 uur kan je ‘s anderendaags in Park De Craene in de Blankenbergse Kerkstraat terecht. Op 6 juli, op hetzelfde uur, staan dezelfde namen in het Normandpark in Middelkerke.

Waar? cc Scharpoord in Knokke-Heist, de Potinère in De Haan, Park De Craene in Blankenberge, Normandpark in Middelkerke

Wanneer? Van 3 tot 6 juli, elke dag op een andere locatie, vanaf 19 uur

2. Wandeling in Oostende

Volledig scherm Oosteroever in Oostende. © Benny Proot

Sportief de zomer inzetten? Dat kan op maandag om 10.30 uur in Oostende, met een wandeling in de wijk Oosteroever. Decennialang werd het leven op de Oosteroever bepaald door de visserij en zijn aanverwante nijverheid. Ook bunkers en andere oorlogsarchitectuur en -relicten tekenen er het duinenlandschap en conserveren er een brok boeiende militaire geschiedenis. De gids van Gidsenkring Lange Nelle laat je kennismaken met dit minder gekende stukje Oostende.

Waar? Fort Napoleon, Vuurtorenweg 13, Oostende

Wanneer? 3 juli van 10.30 tot 12.30 uur

3. Avondmarkt in Westende Dorp

Volledig scherm Archiefbeeld avondmarkt in Westende. © Cassiman

Zin in een avondmarktje? Dan moet je woensdag in Westende Dorp zijn? In de Westendelaan tussen de Essex Scottishlaan en de Henri Jasparlaan kan je van 16 tot 22 uur kuieren langs de kraampjes.

Waar? Westendelaan tussen de Essex Scottishlaan en de Henri Jasparlaan

Wanneer? 5 juli van 16 tot 22 uur

4. Bezoek aan Basis Koksijde

Op woensdag 5 juli opent Basis Koksijde haar deuren voor het grote publiek tussen 13 en 17 uur. De bezoekers zullen van dichtbij kennis kunnen maken met de diensten van onze eenheid en zullen een breder beeld krijgen van de andere federale en regionale diensten (politie, brandweer,…). Naast deze info-standen zullen er ook vliegdemonstraties plaats vinden van onder andere NH90 Search and Rescue, F16, Red Devils en A109. Ook het geluid van de echte Koning van de zee zal dit jaar niet ontbreken, de ex-Belgische Sea King RS02 komt ons vergezellen op deze open deur.

Waar? Luchtmachtbasis, Koksijde-Dorp, Koksijde

Wanneer? 5 juli van 13 tot 17 uur

5. Contrast Festival in De Panne

Volledig scherm Het iconische Leopold I-monument in De Panne. © Gudrun Steen

Voor de jonge dansliefhebber is De Panne donderdag en vrijdag the place to be. Rond het iconische Leopold I-monument gaat de eerste editie van het Contrast Festival door! Hip hop, disco of techno: verwacht een stevig feestje!

Waar? Leopold I-monument

Wanneer? 6 en 7 juli

6. Fietstocht ‘Verken Bredene’

Fietsend de kust ontdekken? Dat kan op 6 juli met de fietstocht ‘Verken Bredene’. Met aandacht voor de geschiedenis van de wijken, de natuur, de parken, de gemeentelijke voorzieningen, de winkelcentra, enz... (25 km). Deze fietstocht start aan het MEC Staf Versluys.

Waar? Start aan het MEC Staf Versluys (Kapelstraat 76, Bredene)

Wanneer? 6 juli van 13.30 tot 17.30 uur

7. Oostende Koerse

Volledig scherm Archiefbeeld van Oostendse Koerse op de Wellingtonrenbaan. © Benny Proot

Een gokje wagen en genieten van de sfeer van de renbaan. Op maandag 3 juli vindt de eerste Oostende Koerse plaats op de Wellingtonrenbaan.

Waar? Koningin Astridlaan 10, Oostende

Wanneer? Eerste editie vindt plaats op 3 juli, deuren openen om 16 uur

