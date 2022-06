Wat een eerste dag voor Live Is Live, met dank aan de zon en zalige muziek: “Zeebrugge herleeft dankzij strandfestivals”

ZeebruggeLive Is Live, de nieuwkomer op de festivalkalender in Zeebrugge, is met een knal van start gegaan op een zonovergoten strand. 12.000 bezoekers – van wie sommigen door de hitte even verzorging nodig hadden – genieten van optredens van onder meer dEUS. Vanavond komen ook nog Wilco en The National eraan. Voor de kustgemeente is dit het eerste in een reeks van drie zomerfestivals. “Ons brede strand is een enorme troef.”

Het was Admiral Freebee die om 14.30 uur de aftrap gaf van het driedaagse Live Is Live. De naam van het festival dekt de lading: kwaliteitsvolle bands en artiesten die een livereputatie hebben om ‘u’ tegen te zeggen. Of wat dacht u de komende dagen van internationale toppers als Anouk, Duran Duran en Mika? Ook flink wat Vlaams geweld komt spelen: zaterdag zijn dat onder meer Metejoor en Bazart, op zondag staat ook Novastar tussen de mensen.

Kentering

Zeebrugge snakte jaren naar meer beleving, de zeedijk liep leeg. “Maar de jongste twee à drie jaar merken we een kentering”, zegt Chloë Dalle van beachclub Banana Moon. “Festivals als WECANDANCE en Bomboclat zorgen voor meer volk in Zeebrugge en automatisch komen die ook wel eens bij ons langs. Hoe meer er te doen is, hoe liever we het zien. Ons brede strand is een troef. Al zullen eigenaars van de strandcabines misschien af en toe eens vloeken, omdat het weer een werf is vlak voor hun verblijf.”

Volledig scherm Het werd heet op het strand van Zeebrugge tijdens Live Is Live. © Benny Proot

Brugge-centrum

“Ook wij hebben ons terras buitengezet”, zegt Laurent Law van restaurant Amuzee op de Zeedijk. “Eigenlijk zijn we ons als restaurant meer gaan toeleggen op het gastronomische en is het festivalpubliek daar allicht niet meteen naar op zoek. Maar we juichen het wel toe. Het is fijn als Zeebrugge op de kaart wordt gezet en dat er veel te doen is tijdens de zomer. In het verleden lag de focus – naar ons gevoel – vaak op evenementen in Brugge-centrum, maar nu pikt Zeebrugge toch ook een graantje mee.”

File

En hoe: op vrijdag zakten liefst 12.000 mensen af naar het Evenementenstrand. Om er The National te horen spelen. De band uit New York verkoopt zelfs Vorst Nationaal uit, reden te meer om ze ook eens in een setting op het strand te horen. Met ook Wilco en dEUS, Trixie Whitley en Admiral Freebee was de affiche goed gevuld. De zon deed de rest. Gratis kraantjeswater en zonnecrème bleken geen overbodige luxe voor deze eerste festivaldag. Onder tenten zochten festivalgangers verkoeling bij meer dan 30 graden op het strand. Al moesten ze er ook een beetje file bij nemen. Die was tegen 18 uur al helemaal opgelost. Af en toe eiste de warmte ook haar tol en was er verzorging nodig.

Ook op zaterdag wordt er nog tropisch weer voorspeld. Dan openen Suzan & Freek de debatten. Zondag sluit Duran Duran het eerste Live Is Live af. Tickets voor beide dagen zijn nog te koop op www.liveislive.be.

Volledig scherm De hitte eiste af en toe haar tol. © Benny Proot

Volledig scherm © Benny Proot

