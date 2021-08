Wat een dierenliefde! Dieter (40) vond 1,5 jaar geleden pup in Indonesische rioolbuis, vandaag is Sofi eindelijk in België: “Haar achterlaten? Dat kreeg ik niet over m’n hart”

Trappen door West-Vlaanderen: Tom Boonen toont de mooiste routes voor fietsers van elk niveau

15:01 Met de wind in de haren en de zilte zeegeuren in je neus, door polders, over dijken en langs graven en monumenten, de stille getuigen van oorlog en veel te jong gestorven soldaten: dat is fietsen in West-Vlaanderen. Tom Boonen neemt je mee op drie heerlijke fietsroutes die hij voor je uitkoos en tipt enkele leuke tussenstops.