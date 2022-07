Wat doet een leraarskoppel in de zomervakantie? Een eigen camping uitbaten: “Al 18 jaar verlangden we hier naar”

Kamperen aan de Plas. Zo heet het concept van Peter Keirsbilck en An Verroens, twee leerkrachten met vakantie in de zomer. “We wilden heel graag iets doen met onze droom, die achttien jaar geleden voor het eerst opspeelde tijdens onze huwelijksreis", zegt Peter, die lesgeeft aan Spermalie en ook actief is in de horeca. “Toen legden we samen met de fiets 3.800 kilometer af. We spraken er vaak over, maar uiteindelijk gaat het leven verder, koop je een huis en krijg je kinderen. En dan wordt zo’n campingverhaal een stuk moeilijker. Maar tijdens de coronacrisis kregen we de smaak weer te pakken. We stonden zelfs op het punt om een camping in Frankrijk te kopen, al werd die uiteindelijk aan iemand anders verkocht.”