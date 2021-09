Wasbeer raakt als verstekeling vanuit de States in Zeebrugge, Pairi Daiza haalt exotisch dier op: “Hij heeft op het schip de boel op stelten gezet”

ZeebruggePairi Daiza heeft maandag in de haven van Zeebrugge een opmerkelijke nieuwe bewoner opgepikt. Het schip De Singelgracht, dat vanuit het Amerikaanse Baltimore onderweg was naar Zeebrugge, bracht ongewild een wasbeer mee. Het diertje moet ongemerkt mee aan boord zijn geklommen. Pairi Daiza zal de wasbeer nu in quarantaine plaatsen en onderzoeken. Mogelijk maakt het dier straks deel uit van het wasberenverblijf in de zoo.

Netjes opgeborgen in een zwarte doos met luchtgaten in: zo arriveerde ‘Balti’ maandag met het schip Singelgracht, dat vaart onder de Nederlandse vlag, in de haven van Zeebrugge. Dierenarts en zoölogisch directeur Tim Bouts van Pairi Daiza in het Waalse Brugelette kwam het dier aan de kaai ophalen. “Ik heb een vangkooi mee, waar we anders vaak wilde katten mee vangen. Maar dat bleek niet nodig. We mochten de goed afgesloten zwarte doos gewoon meenemen.”

Gezond

Pairi Daiza werd gecontacteerd door de havenautoriteiten. De wasbeer moet bij vertrek in Baltimore aan boord zijn geklommen. Het dier werd pas laat opgemerkt door het personeel aan boord. “Mensen aan boord slaagden erin om hem te vangen. Hij moet wel eerst even de boel op stelten hebben gezet”, glimlacht Bouts, die door de gaten van de doos al een glimp kon opvangen van het diertje. “Hij ziet er gezond en rustig uit, maar dat zullen we pas straks in Pairi Daiza goed kunnen beoordelen.” Even later kon Bouts die eerste indruk alleen maar bevestigen. “Het diertje heeft ook al goed gegeten.”

Volledig scherm Zoölogisch directeur Tim Bouts in Zeebrugge, met de zwarte doos waarin de wasbeer zit opgeborgen. © BHT

Test op hondsdolheid

Wasberen komen vaak voor in de Verenigde Staten en duiken ook steeds vaker in Europa op. Niet zonder risico overigens, want ze kunnen onder andere rabiës - hondsdolheid - binnenbrengen. “Daarom zetten we het dier meteen in quarantaine”, legt Tim Bouts uit. “Er zal een bloedafname gebeuren, waarbij onder andere op rabiës getest wordt. We mogen natuurlijk geen risico nemen. Er volgt ook een sterilisatie en we plaatsen een chip. Pas als blijkt dat het dier gezond is, kunnen we erover nadenken om hem kennis te laten maken met de wasberengroep in Pairi Daiza. We hebben er nu negen in ons verblijf.”

Volledig scherm De wasbeer is inmiddels aangekomen in Pairi Daiza © RV

Wasberenverblijf

Het is hoogst uitzonderlijk dat Pairi Daiza melding krijgt van zo’n exotisch dier in ons land. “Het is natuurlijk een invasieve diersoort, waar we hier niet mee zullen kweken. Maar dit doen we als zoo natuurlijk ook: dit is een actie in het kader van dierenwelzijn. Zo'n dieren moeten nu eenmaal opgevangen worden en kunnen hier niet in het wild achterblijven.”