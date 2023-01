‘Warmste Chefs’ blikken tevreden terug op voorbije maand en hopen op druk slotweekend

Op donderdag was het Simon Van Roose, die jarenlang sous-chef in De Mangerie in Brugge was en binnenkort een eigen zaak opent in Ieper, aan de beurt. Hij serveerde zijn befaamde crêpes suzette. Kristof Deprez - één van de bezielers van het initiatief - zag het met de glimlach aan. “Het is zeker een succes geworden, al hadden we op voorhand misschien nog nét iets meer gehoopt” zegt Kristof. “Daarmee bedoel ik vooral dat veel mensen simpelweg niet wisten dat de chefs hier stonden voor het goede doel. Anderzijds hebben toeristen er weinig boodschap aan. Maar alles samen kijken we zeker tevreden terug, al hadden we natuurlijk graag gehad dat de chefs élke dag uitverkocht waren. En dat was niet het geval."