Wagen met nummerplaat ‘KUT-WIJF’ gespot in Brugge

WONEN OP HET WATER. Dominique (39) bouwde vracht­schip uit 1944 volledig om: “In Gent beland je met je drijvend huis tussen container­sche­pen”

Toen Dominique Van Obberghen op zijn fiets langs de ring van Brugge reed, zag hij mensen op het dak van hun schip zitten. Dat was het moment waarop hij luidop begon te dromen van een eigen woonboot. Nadat hij zes jaar in de stuurhut leefde, nam hij in 2019 zijn intrek in het ruim, dat hij samen met zijn vader volledig ombouwde. “Ik vind het geweldig wanneer toeristen hier komen aankloppen om eens binnen te kijken”, zegt Dominique.