Wagen met drie inzittenden onherkenbaar na stevige crash: één slachtoffer in kritieke toestand, andere even in boeien geslagen

BruggeKerstmis begon zondagmorgen met een heel spectaculair ongeval langs de Oostendesteenweg in Brugge. Een wagen met drie inzittenden knalde tegen twee duikers. Het voertuig was nadien niet meer te herkennen. Eén persoon raakte levensgevaarlijk gewond. Ook de andere twee werden naar het ziekenhuis gebracht.

Een volledig verhakkelde wagen, met nog drie inzittenden in. Dat trof de Brugse brandweer zondagmorgen even voor 7 uur aan in de gracht langs de Oostendsesteenweg. De slachtoffers konden uiteindelijk bevrijd worden. Eén van hen was er wel heel ernstig aan toe. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Ook een andere inzittende werd met een ambulance afgevoerd. De derde liep wel nog wat rond op de plaats van het ongeval. Maar daarbij stoorde hij de hulpdiensten. “Hij liep in de weg en werkte tegen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Daarom werd hij even bestuurlijk aangehouden." De man werd dan ook kortstondig in de boeien geslagen. Daarna werd ook voor hem een ambulance gevraagd.

Het ongeval gebeurde enkele honderden meters voor de “kluifrotonde”. De auto ging aan het slippen, ramde een verlichtingspaal en crashte tegen een duiker. Uiteindelijk schoof de wagen nog door tot bij een tweede duiker om zo omgekeerd in de gracht te eindigen. De weg en het fietspad lagen bezaaid met brokstukken. De klap was dan dan ook enorm. De rijbaan werd dan ook in de richting van Oostende afgesloten.

Volgens getuigen was het ongeval wellicht te wijten aan hoge snelheid. Maar er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te achterhalen. Het parket zal zich dan ook verder over de zaak buigen.

Volledig scherm Zware crash langs de Oostendsesteenweg in Brugge. De wagen is volledig tot schroot herleid. © JVM

