Wafels van Go.fre vind je nu ook in de Katelijnestraat

In de zaak in de Breidelstraat verkopen Jan en zijn team al twee jaar handgemaakte wafels op een stokje, overgoten met chocolade en afgewerkt met een topping naar keuze. “Daarnaast kun je tijdens je winkelbezoek op weekdagen met eigen ogen zien hoe de productie van de wafels in z’n werk gaat”, zegt Jan Vanaudenaarde. Sinds woensdag zijn de lekkernijen nu ook in de Katelijnestraat verkrijgbaar.

Veldstraat in Gent

Half 2020, midden in de coronacrisis nam Jan de zaak in de Breidelstraat over van de vorige eigenaar, optimaliseerde hij het productieproces en gaf de winkel een heuse opfrisbeurt. Begin 2021 volgde al snel een tweede winkel in de Veldstraat in Gent. De nieuwste locatie in de Katelijnestraat is net als de andere twee zaken gunstig gelegen.