Waarom waakzaamheid geboden blijft, ondanks enorme daling van transmigranten aan onze kust: “Nee, de strijd is niet gestreden”

Musea Brugge zet queer art in de kijker tijdens verrassend kunstenfes­ti­val Queer Was Here

Queer kunstenaars zijn er altijd al geweest, toch is queer art tot op vandaag amper zichtbaar in musea en kunstcollecties. Om die blinde vlek aan te kaarten organiseert Musea Brugge, samen met gastcuratoren Kim Note (fotograaf) en Maria Kleopatra (model en DJ), het kunstenfestival ‘Queer Was Here’ dat loopt van 4 tot 26 maart. “We willen ook de boodschap meegeven dat iedereen zichzelf mag zijn in Brugge”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).