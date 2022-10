“Waarom moeten er honderdduizenden bloembollen in de grond? Kan het niet wat zuiniger?”: Brugse rekening doet discussie oplaaien in gemeenteraad

N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem stelde vast dat de plannen van de stad nog altijd overeenstemmen met ideeën die ook zijn partij bij aanvang van de legislatuur opperde. “Maar er zijn wel een pak aandachtspunten", zegt Van Tieghem. “De personeelskosten wegen enorm op ons budget. In 2020 bedroegen ze nog 86 miljoen euro, in 2024 wordt dat 118,5 miljoen euro. Dat is gigantisch. Ik pleit voor een zuinig, gezond en efficiënt beleid. We moeten de tering naar de nering zetten. Waarom - bij wijze van voorbeeld - gaan er elk jaar honderdduizenden bloembollen in de grond? Waarom investeren we elk jaar in nieuwe groene stoelen? Waarom moet er gratis zonnecrème aangeboden worden? Kan het niet wat zuiniger?"