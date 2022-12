“Waarom geen Nederlandstalige naam voor opvolger van Kookeet?”: N-VA is geen fan van ‘Flavourite Bruges’

Lauwe/Kortrijk ASSISEN. Pieter Platteeuw (37) schuldig bevonden aan ‘wonderbo­nen­moord’ op Dana Van Laeken (34)

In het Brugse assisenhof heeft de volksjury Pieter Platteeuw (37) uit Lauwe schuldig bevonden aan gifmoord op Dana Van Laeken (34). De brandweerman had 3,5 jaar geleden al bekend dat hij z’n vrouw omgebracht had met ricinebonen van de wonderboom. “Hij had de onbetwiste intentie om haar te doden”, klonk het in het arrest. Dinsdag riskeert Platteeuw levenslange opsluiting. Herlees alle pleidooien over de schuldvraag nog eens hieronder.

19 december