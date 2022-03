Waarom Brugge zoveel belang hecht aan wielerwedstrijden? “Op televisie komen is de vereiste, da’s onbetaalbare reclame”

Brugge Brugge laat zich horen tegen racisme en discrimina­tie

Op zondag 20 maart, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, is in Brugge actie gevoerd tegen racisme. Brugge sluit daarmee aan bij 14 andere Belgische steden waar Platform 21/3 zich uitspreekt tegen toenemende discriminatie, ook nu in tijden van oorlog en pandemie.

20 maart