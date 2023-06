Waar komt olie en geurhinder op de Brugse reien vandaan? “We staan voor een raadsel”

Dirk De fauw vertoeft momenteel in Oost-Con­go: “Ik wou dit doen uit respect voor Reginald”

Vorige week dinsdag vertrok Dirk De fauw (CD&V) naar Oost-Congo. Aanleiding is de opening van het nieuwe expertisecentrum van chirurg Reginald Moreels in Beni dat gespecialiseerd is in operaties en verloskunde. “Ik wou dit absoluut doen uit respect voor Reginald die ik al ken van 1995 toen hij staatssecretaris en minister voor ontwikkelingsamenwerking was”, zegt De fauw.