Waar kan je de renners twee keer zien? Waar geniet je van een hapje en een drankje? En waar halen kinderen hun hartje op? Tien tips langs het parcours van het WK tijdrijden tussen Knokke en Brugge

Brugge Renaat Schotte, de Brugse WK-commenta­tor die met de fiets naar het werk kan: “Het hoogtepunt in mijn carrière, wat de uitslag ook mag zijn”

9:42 “Ik hoop dat de Bruggelingen, of ze nu van koers houden of niet, beseffen hoe uniek zo'n WK-aankomst in eigen stad is. De wereldwijde impact is enórm.” Het enthousiasme van Renaat Schotte (53) werkt aanstekelijk. De Bruggeling geeft straks, met sidekick José De Cauwer, commentaar bij de WK-tijdritten. “De parcoursbouwers kwamen ook even bij mij te rade, ze zochten een plek in de Brugse binnenstad.”