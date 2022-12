Vrouw komt ten val op fietsersbrug in Brugge en belandt in het water, ook op andere plaatsen in Brugge gevaarlijk glad

Het incident gebeurde omstreeks 7.40 uur. Het houten brugje over de beek langs Rudderhove was spekglad en de fietsster kon haar evenwicht niet bewaren. Bij de valpartij belandde haar fietszak in het water, waarop de vrouw probeerde die uit het water te vissen. In die poging belandde ze evenwel zélf volledig in de beek. De hulpdiensten werden opgetrommeld, maar uiteindelijk kon de onfortuinlijke vrouw met hulp van collega’s op het droge geholpen worden. In Brugge was het bovendien op diverse plaatsen gevaarlijk glad voor fietsers. Zo werd de fietsersbrug aan het kruispunt Koning Albert I-laan met Expressweg ter hoogte van Kinepolis tijdelijk afgezet omdat het er té glad was. Pas na strooiwerken kon de brug weer open.