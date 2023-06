Vrouw (45) steekt partner meerdere keren neer en belt dan zelf hulpdiensten: “Man was tijdje in levensgevaar”

Een 45-jarige vrouw zit in de gevangenis nadat ze haar partner verschillende messteken gaf. De man belandde in levensgevaar in het ziekenhuis. Dat is ondertussen wel geweken, maar de vrouw blijft wel in de cel. “Ze reageerde op agressie van zijn kant”, aldus haar advocaat.