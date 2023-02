Vrouw (29) ontkent dat ze agenten wilde omver rijden met wagen: "Ze was gewoon ladderzat”

Een 29-jarige vrouw uit Brugge riskeert 4 maanden cel voor gewapende weerspannigheid. L.D. ontkende echter dat ze twee politiemannen wilde omverrijden met haar wagen. “Ze had 2 promille in haar bloed en was gewoon ladderzat”, pleitte haar advocaat.

Volgens het parket had L.D. op 25 september net een avondshift afgewerkt op een feest van een tennisclub, toen ze rond 4.15 uur langs de Damse Vaart-Zuid naar huis reed met haar wagen. Op de rotonde aan de Karel Van Manderstraat liep het mis. De Brugse vrouw verloor de controle over haar stuur en reed een verkeersbord aan. Twee politiemannen, die even verderop vaststellingen aan het doen waren bij een eerder verkeersongeval, zagen alles gebeuren. “Eén van hen scheen met z’n zaklamp in de wagen van de beklaagde, maar zij reed achteruit om even verder opnieuw tegen een verkeersbord te rijden”, vertelde de procureur.

Roes uitslapen

De tweede politieman probeerde L.D. met z’n wapenstok tegen te houden, maar de vrouw vluchtte opnieuw weg. De agent kon ternauwernood wegspringen. Uiteindelijk konden zijn collega’s de dame onderscheppen, terwijl ze stilstond voor de rode lichten. Ze bleek liefst 2 promille alcohol in haar bloed te hebben. “De beklaagde verklaarde dat ze de politiemannen niet had gezien, maar die verklaring is totaal ongeloofwaardig”, aldus de procureur. Die wees op het blanco strafblad van de vrouw en vorderde 4 maanden cel.

De verdediging drong aan op een werkstraf. “Van gewapende weerspannigheid was geen sprake”, pleitte meester Koenraad Alliet. “Mijn cliënte had roséwijntjes gedronken en moest de volgende morgen om 9 uur al opnieuw werken. Ze heeft daarom haar wagen genomen. Die agenten wilde ze echter helemaal niet omverrijden. Ze was gewoon ladderzat en heeft ze niet gezien. Als ze hen had willen aanrijden, had ze dat niet gedaan aan een slakkengangetje van 25 kilometer per uur.” L.D. nam ook zelf het woord. “Het was dom om zo in de auto te kruipen, maar ik wilde gewoon naar huis om mijn roes uit te slapen”, klonk het. Vonnis op 23 maart.

