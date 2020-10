Vrachtwagenchauffeur (33) zwaar verbrand nadat er brand uitbreekt in cabine terwijl hij ligt te slapen

Brugge Experten moeten handel in Brugse deelgemeen­ten opkrikken: “Sint-Mi­chiels kan alvast een superette gebruiken”

15 oktober Een superette voor Sint-Michiels, een bankautomaat voor Lissewege en - vooral - het aanbod in deelgemeenten als Dudzele of Zwankendamme behouden: dat is de missie van drie retailexperten in de Brugse deelgemeenten. “Ze hebben heel andere noden dan de Brugse binnenstad", zegt Vanessa Dehullu van DV Consult.