Voorzitter supportersfederatie Club Brugge betreurt feestnacht: “Blijkbaar mag de harde kern altijd iets meer”

Brugge REPORTAGE. Onze man een hele avond én nacht in het spoor van de uitzinnige Clubsuppor­ters: “Mo how zeg, Charles staat ier geweun neffest me”

10:32 Wat was dat, Clubsupporters? Een hele avond en nacht vierde de blauw-zwarte aanhang feest. Ongezien in coronatijden, maar dat kon de pret niet drukken. Integendeel, het titelfeest begon op De Platse tijdens en vlak na de match en eindigde pas na 3 uur ’s nachts... tússen de spelers. En ja, dat mag je letterlijk nemen. Wij doken een hele avond en nacht in het spoor van de supporters en waanden ons plots op een festivalweide, inclusief bierdouche. “Corona? Dat kennen we hier niet.”