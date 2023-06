Voorstel voor een ‘Place du Tertre’ in Brugge enthousiast onthaald: “Nu nog bewoners én Oud Sint-Jan overtuigen”

Kleindoch­ter van Stijn Streuvels woont onthulling van gedenk­plaat bij: “Dit zou hij enórm gewaar­deerd hebben”

Aan de zijgevel van Patisserie Van Mullem in de Vlamingstraat in Brugge is een gedenkplaat voor schrijver Stijn Streuvels onthuld. Kleindochter Jo Gisekin (81) was aanwezig op het feestelijke moment. “Het was altijd een plezier om hem te bezoeken en met hem te praten.” Maar waarom prijkt de gedenkplaat op de gevel van een patisserie?