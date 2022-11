Voormalige ACV-site in centrum van Brugge krijgt een nieuwe invulling

Voor het nieuwe project worden de kantoorvleugels gesloopt. De oudere bebouwing aan de zijde van de Oude Burg blijft wel behouden en wordt in het project geïntegreerd. Ook de iconische horecazaak De Gilde blijft behouden. Het nieuwe project omvat een uitbating met assistentiewoningen. De firma Community Building zal er 18 assistentiewoningen uitbaten. Het bedrijf is onder andere ook actief in Gent waar ze al verschillende jaren woningen verhuren. “De CM, die hier met haar kantoren direct naast ligt, was deels verbonden met dit project”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Hun kantoren zijn van gelijkaardige datum en opbouw, het was dus een hele puzzel met alle ramen en doorgangen rekening te houden.”

Kelder wordt parking

De assistentiewoningen verschillen in grootte en hebben één of twee slaapkamers. Ze beschikking allemaal over terrassen. De bestaande kelder wordt aangepast zodat er twintig wagens kunnen geparkeerd worden. De inrit is voorzien in de Kartuizerinnenstraat. “De bestaande volumes aan de Oude Burg zullen met zorg gerestaureerd worden”, aldus Demon. “Hierdoor zal het project een mooie combinatie zijn van nieuwbouw en herbestemming, gelegen in het hartje van Brugge.”