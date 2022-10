Voormalig politiecommissariaat Brugge maakt plaats voor prestigieus renovatieproject ‘De Gendarmerie’: “Het is een uitdagend en goed gelegen pand”

Bij de voortdurende zoektocht naar bouwgrond en afbraakpanden botste Miguel Van den Bossche, verantwoordelijke van het aankoopteam van Hectaar, enkele jaren geleden op het leegstaande pand langs de Sint-Pieterskaai. Hij hield het pand nauwgezet in het oog. Gecharmeerd door de looks en mogelijkheden werd het uitgewerkt tot een renovatieproject ‘Residentie De Gendarmerie’. Dat omvat een renovatie- en nieuwbouwgedeelte, de ideale combinatie van hedendaags comfort en authenticiteit. Er worden vier handelspanden en elf volledig afgewerkte appartementen met 2 of 3 slaapkamers gecreëerd.

“We zijn vereerd dit unieke gebouw, dat ook is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, te renoveren en uit te werken tot De Gendarmerie”, zegt hij. “Het is een uitdagend project, waarbij we de historische achtergrond respecteren.” Elk appartement beschikt over een ruim terras met zicht op de rustgevende binnentuin of omliggende waterwegen die de stad Brugge typeren. In het licht van duurzaam en energiezuinig wonen worden alle woningen voorzien van een warmtepomp en/of zonnepanelen. Van het oorspronkelijke commissariaat zal uiteindelijk slechts de buitengevel de enige overblijvende herinnering zijn. Binnenin wordt alles aangepakt en vernieuwd. Hectaar voorziet het project in de loop van 2025 af te werken.