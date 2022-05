Voormalig buurtcentrum wordt ontmoetingsplek voor Oekraïeners en Irina helpt hen integreren: “Heb zelf drie kindjes, dus ik weet waar deze mensen mee worstelen”

BruggeHet voormalige Mintus-buurtcentrum Van Volden aan het Dumeryplein in het hart van Brugge wordt een ontmoetingsplek voor Oekraïense vluchtelingen die in de stad verblijven. In Van Volden kunnen Oekraïners tweewekelijks op woensdag terecht voor informatie en specifieke dienstverlening. En Irina helpt hen daarbij. “Vaak zijn deze mensen gestresseerd en is een bezoek aan een dokter hun eerste vraag”, zegt ze.

“We bieden in Van Volden een brede waaier van informatie en diensten aan en leggen bezoekers uit hoe en waar ze er gebruik van kunnen maken”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “Op individuele info-eilanden komen tal van thema’s kort en laagdrempelig aan bod. We geven uitleg over onder andere inkomen, gezondheid, taal en inburgering of onderwijs. Daarvoor krijgen we de steun van partnerorganisaties, die expertise hebben binnen elk domein.”

Voor de ontmoetingsplek in Van Volden doen de stad Brugge en het OCMW onder andere een beroep op VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering. De balie van West-Vlaanderen biedt juridisch advies aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Huisartsenkring HABO bemant in samenwerking met de Eerstelijnszone een medisch zorgpunt voor preventieve screening van infectieziekten, telkens op afspraak.

Volledig scherm dienstencentrum Van Volden wordt ontmoetingsplaats voor Oekraïense vluchtelingen © Benny Proot

“Gestresseerd”

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden in Van Volden ook tolken ingezet. Irina is ‘toeleider’. Zij begeleidt Oekraïense nieuwkomers in Brugge. “Vaak zijn het vrouwen met kinderen. Ze willen vooral contact houden met het thuisfront, met hun vaders en mannen. Voorts komen ze gestresseerd toe en is een huisarts welkom. Onderwijs voor kinderen en huisvesting zijn bijkomende zorgen. Ik leg hen haarfijn uit waar ze in Brugge terecht kunnen.”

Landstaal

Irina was voordien actief in een boekhoudkantoor. Ze woont zelf al sinds 1999 in Brugge. “Ik heb zelf drie kinderen, ik weet waar deze mensen nood aan hebben. Dat ik hen in het Oekraïens kan helpen, bevordert de zaak. Ik kan de info duiden in de landstaal van de vluchtelingen. Dat maakt het voor hen makkelijker om vragen te stellen en informatie op maat in te winnen. Natuurlijk weten deze mensen niet hoe lang de oorlog zal duren. Daarom is werk vinden niet de eerste prioriteit – ze weten niet hoe lang ze blijven. Mogelijk wordt dat op termijn wel een issue. We willen vooral dat ze zich hier veilig en welkom voelen.”

