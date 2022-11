Voorlopig beperkte hinder in Brugge door stakingsdag, onder meer piket aan Stelplaats De Lijn

Er wordt in het hele land actie gevoerd tegen de vermindering van de koopkracht. In Brugge is dat onder meer het geval in het havengebied en aan Stelplaats De Lijn nabij het station. Maar de hinder is beperkt: zowat 60 procent van de bussen van De Lijn rijden gewoon uit, in het station is het wat minder druk dan normaal. De Lijn meldt dat de alternatieve dienstverlening beschikbaar is in de routeplanner op de website en in de app van De Lijn. “De routeplanner toont altijd de meest recente situatie en kan dus nog lichtjes wijzigen, bijvoorbeeld door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs”, klinkt het.