Voorbijgangers vinden man (78) die in water belandt: omstandigheden worden onderzocht

Sint-Michiels LEKKER LOKAAL. Robuusk: “Voorge­recht om vingers en duimen bij af te likken”

12:01 Cateraar Jeroen Borglevens lanceerde in het najaar z'n nieuw gastronomisch concept Robuusk. De chef-kok geeft in niet-coronatijden workshops in z'n atelier langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels en is ook in te huren voor feestjes thuis. Op internet is alvast niets dan lof te vinden over de afhaalgerechten van de personal chef. Reden genoeg om deze eens uit te testen. Lees hier meer van onze restaurantrecensies.