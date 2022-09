Voor het eerst Stadsfestival Knooppunten in Brugge rond rouw en verlies

Knokke-Heist “Elke vijf minuten komt er een update. Hoe hoog vliegen ze? Hoe snel? En waarheen? We leren elke dag bij”: zenderpro­ject Zwin geeft inzicht in trektoch­ten van ooievaars

Sinds de start van het project in 2019, bracht het Zwin in Knokke-Heist al een zender aan op 17 ooievaars. En dat doet ze niet enkel om te weten waar ze verblijven, aldus Wouter Faveyts, die de vogels in het natuurpark al jaren op de voet volgt. Met de zenders willen ze in het Zwin onder andere de gevolgen van de nakende sluiting van afvalstorten in Spanje voor de ooievaars in kaart brengen. “We leren elke dag bij. Maar dit is nog maar het begin, pas na tien jaar data verzamelen, kunnen we échte patronen beginnen te herkennen”, zegt Wouter. Een inzicht in de boeiende trekwereld van de ‘Knokse’ ooievaars.

