Voor 3.000 euro per maand ben je de nieuwe uitbater van minigolf, tennisvelden en (leegstaand) zwembad in Zeebrugge

BruggeDe site met het minigolfterrein, de tennisvelden en het oude zwembad in Zeebrugge, dat tot en met 2020 in handen van Boudewijn Seapark was, zoekt een nieuwe uitbater. De huurprijs? 3.000 euro per maand. Maar er valt over te onderhandelen, want de stad wil niks liever dan dat iemand het domein nieuw leven inblaast.

De recreatiesite in de schaduw van de Stella Mariskerk kwam op 1 januari vorig jaar officieel in handen van de stad Brugge. Het stadsbestuur bereikte daarover een akkoord met Boudewijn Seapark, de vorige concessiehouder. Het toenmalige Boudewijnpark had het stadseigendom in 1992 voor 38 jaar in concessie gekregen. Het pretpark gaf evenwel zelf aan dat de exploitatie een te grote zorg was geworden, waardoor de stad Brugge besloot zich over het domein te ontfermen.

Minigolf met 18 holes

In een ideaal scenario was er vorig jaar al een uitbater gevonden voor de site, die veel potentieel biedt, maar ondanks gesprekken met een handvol kandidaten, bleef witte rook uit. In Zeebrugge zijn ze nochtans al langer vragende partij om het domein nieuw leven in te blazen. Nu staat de recreatiesite met minigolfterrein met achttien banen, drie tennisvelden, een clubhuis en een voormalig zwembad met bar en polyvalente ruimte te verkommeren. Sinds kort heeft de stad een beroep gedaan op de Brugse Databank voor het verhuren van de volledige site. Huurprijs? 3.000 euro per maand. Op die manier hopen ze het dossier in een stroomversnelling te krijgen.

Volledig scherm De recreatiesite in Zeebrugge staat te huur © De Brugse Databank

Bij het immokantoor prijzen ze de recreatiesite alvast aan. “Ideaal voor iedereen met de nodige ondernemingszin in de recreatieve sfeer. Er zijn ook diverse publieke parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. Alle voorstellen tot uitbating worden voorgelegd aan de verhuurder”, staat er bij het zoekertje te lezen.

Want, zo klinkt het, over de huurprijs valt te onderhandelen. Enige voorwaarde bij de huur is dat het domein wel degelijk wordt uitgebaat.

Goed onderhouden

De nieuwe huurder zal volgens het stadsbestuur relatief snel kunnen starten. Sinds de vorige uitbater van de tennisbanen en minigolf er in 2019 mee ophield, ligt de recreatiesite er weliswaar wat mistroostig bij, maar de gebouwen werden wel altijd goed onderhouden. “Met wat opknapwerk kan dit opnieuw een aangename plaats worden voor de Zeebruggenaren”, liet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vorig jaar al verstaan. Aan het zwembad is wél relatief veel werk vooraleer het weer gebruikt kan worden.