“Volg m’n bevelen op. Er komt een helikopter om te ontsnappen”: cipier Morgane (23) bekomt van 3,5 uur durende gijzeling

Zeebrugge Derde keer in één week: transmi­gran­ten uit container gehaald in Zeebrugge, nadat ze in paniek de politie bellen

23 februari Voor de derde maal in een week zijn in de haven van Zeebrugge transmigranten uit een container gehaald. Zes mensen waren in de container gekropen toen die nog op een goederentrein stond. Ze belden in paniek de politie, toen ze merkten dat het gat waarlangs ze wilden ontsnappen geblokkeerd was door een andere container. Wellicht zijn ze aan de dood ontsnapt.