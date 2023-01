Voetpad in Karel Mestdaghstraat wordt heraangelegd

Er is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in de straat tussen 8 en 17 uur. Buiten de werkuren kunnen bewoners tot bij hun woning. Er geldt een parkeerverbod tijdens die uren aan beide zijden van de straat. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone passeren. Waar de aannemer werkt, kan de ophaalwagen van het huisvuil niet rijden. Daarom krijgen de buurtbewoners die wonen in de werfzone de vraag om hun huisvuil op de dag van de afvalophaling aan te bieden op de dichtstbijzijnde hoek waar de ophaaldienst langskomt.